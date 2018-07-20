/ Все возможные ресурсы направят на поиски подростка с ДЦП по решению губернатора

К обследованию местности привлекут дополнительных людей и технику.

Министр общественной безопасности Евгений Савченко и замгубернатора Олег Климов включились в поиски 14-летнего пропавшего подростка с ДЦП из Сосновского района. Соответствующее поручение вынес губернатор Челябинской области Борис Дубровский. На участок направят дополнительные силы.

По поручению губернатора, южноуральские спасатели подняты ЦУКС ГУ МЧС на поиски ребенка. Сейчас работают 8 спасателей и 4 представителя Росспаса с тремя обученными собаками. На месте используются, два УАЗа и два квадроцикла. Связь поддерживают с полицией. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе главы региона.

Напомним, поиски 14-летнего подростка с ДЦП продолжаются на Южном Урале. Мальчик пропал из поля зрения родителей еще 17 июля. Они попытались найти его своими силами. Когда это не удалось, обратились за помощью. Десятки волонтеров, полицейских и спасателей прочесывают местность. Результатов пока нет.