/ Губернатор Челябинской области осуществил мечту школьницы из Копейска

Трогательный момент стал частью приема Бориса Дубровского и Николая Цуканова.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Школьница из Копейска, Дарья Панова, мечтала стать обладательницей автографа Владимира Путина. Ее просьбу исполнили губернатор Челябинской области и полпред УрФО. Ее позвали на официальный прием. Однако встреча получилась неформальной и дружеской. Дарья Панова прочла свои стихи, посвященные Крыму, двум политикам. И даже почти согласилась подарить уникальную книгу, напечатанную в Артеке, Владимиру Путину.

Я хочу поблагодарить вас за оказанное внимание, за то, что вы откликнулись на мою просьбу, и Владимир Владимирович откликнулся на мою просьбу. Для меня очень важно и знаменательно получить автограф президента России Владимира Владимировича Путина. — сказала Дарья Панова.

Полпред Николай Цуканов решил поинтересоваться, все ли устраивает школьницу в жизни региона и ее собственной. Девочка твердо ответила «да». Обрадованный фактом, что молодежи хорошо на Южном Урале, Борис Дубровский даже обнял десятиклассницу.

Губернатора, полпреда, школьницу и портрет Президента с автографом сфотографировали. Снимок Цуканов пообещал передать лично в руки Владимиру Путину, чтобы он знал, что в Челябинской области есть школьница, получившая его портер и написавшая красивые стихи о Крыме.