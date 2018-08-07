/ Борис Дубровский вошел в двадцатку глав-лидеров влияния

Губернатор Челябинской области сохраняет позиции в рейтинге.

Глава Челябинской области Борис Дубровский сохранил лидерство в рейтинге влиятельности среди глав муниципалитетов. Данные представлены на основе деятельности за июль. Губернатор вошел в топ-20 руководителей со статусом «очень сильное влияние». Добиться такого результата удалось благодаря участию области в федеральных проектах.

Сохраняется ориентация на реализацию крупных инфраструктурных проектов, которая была обозначена еще в послании президента Федеральному Собранию, оглашенному в марте 2018 года. Это проект высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург, к теме которого обращались глава Челябинской области Борис Дубровский, его свердловский коллега Евгений Куйбышев и представители бизнеса на выставке «Иннопром». — говорится в сообщении Агентства политических и экономических коммуникаций.

Напомним, ранее губернатору Челябинской области в очередной раз удалось сохранить лидерство в региональном рейтинге политического влияния. Борис Дубровский возглавил топ, за ним на втором месте идет начальник регионального управления ФСБ Юрий Никитин и на третьем — председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.