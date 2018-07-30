/ Борис Дубровский подвел итоги рабочей поездки в Африку

Губернатор перенимал опыт организации международных мероприятий.

Глава Челябинской области Борис Дубровский побывал на саммите БРИКС в ЮАР. Туда губернатор отправился в составе делегации, возглавляемой Президентом России Владимиром Путиным. На юбилейном десятом саммите лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР осудили общемировые проблемы.

Мое участие было связано с подготовкой к проведению предстоящих саммитов в Челябинске. Мы изучаем лучшие практики, чтобы суметь их применить при подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году. Ситуация у нас уникальная — одновременно будут проходить два международных мероприятия: саммит руководителей стран ШОС и БРИКС. В России мы будем третьим регионом, который принимает «сдвоенные» саммиты — до нас такой опыт имели Екатеринбург и Уфа. Но тогда стран-участников было пять. На текущий момент их больше: нам предстоит принять 30 официальных делегаций. Это для нас серьезный вызов. Опыт, полученный в Йоханнесбурге, будет полезен. — подчеркнул губернатор Борис Дубровский.

Президент Владимир Путин на саммите подписал Йоханнесбургскую декларацию. Документ отражает основные договоренности стран-участниц по решению ключевых международных проблем. Среди них противодействие односторонним подходам в мировых делах, защита многосторонности, использование преимуществ четвёртой цифровой промышленной революции.

В Декларации закреплены российские инициативы о разработке соглашения по информационно-коммуникационным технологиям, создании платформы энергетических исследований и женского делового альянса. — отметил Президент Владимир Путин.

Напомним, саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году. Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации. Сейчас в Челябинске ведется активная подготовка к международному событию.