/ Полицейские просят помощи в поисках потерявшегося мужчины

Его сгоревший автомобиль нашли прямо на трассе.

Полиция Южного Урала просит всех неравнодушных помочь в поисках пропавшего без вести Петра Уряшева. Сгоревший автомобиль 58-летнего мужчины был найден между поселком Зауральский Еманжелинского района и поселком Таянды Еткульского района.

Местонахождение владельца автомобиля Уряшева Петра Михайловича, 1960 года рождения, не установлено. Отдел МВД России по Еткульскому району обращается к водителям, проезжавшим в период с 17:00 до 19:00 по указанному участку автодороги, с просьбой сообщить какие-либо сведения о произошедшем, или о местонахождении пропавшего без вести Уряшева Петра Михайловича, или предоставить данные с видеорегистраторов своего автотранспорта. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Особые приметы Петра Уряшева: 58 лет, рост 164 сантиметра, плотное телосложение, темные волосы средней длины. Был одет в в темно-зеленый камуфлированный костюм. Информацию о местонахождении Петра Уряшева просят сообщить в Отдел МВД России по Еткульскому району по номеру телефона дежурной части: 8(35145)2−15−78.