/ Школьник убежал из дома в Сосновском районе

Мальчика нет уже сутки.

В Сосновском районе ищут 6-классника. 12-летний Евгений Левшин проживает в поселке Ново-Казанцево Сосновского района, в микрорайоне Славино. Это всего в 5 километрах от Челябинска. Мальчик 6 декабря вышел из дома, а назад не вернулся. Сообщается, что все произошло утром, хотя в школу ребенку нужно было только к обеду. Родителей Женя Левшин о своем уходе не предупредил. Через пару часов его видели в Рощино.

Он был на горке с другом, сказал, что его выгнали из дома, теперь друг несет за него ответственность. — рассказали в группе «Подслушано в Рощино».

Родители обратились за помощью к волонтерам. Они организовали поиски своими силами.

6 декабря Евгений Левшин ушел из дома по адресу Сосновский район, микрорайон Славино, улица Строительная, 11, и по настоящее время его местонахождение неизвестно. Обращайте внимание на одиноких детей на улицах, в подъездах. — сообщили сайту «Первый областной» в поисково-спасательном отряде «Легион-СПАС».

Приметы мальчика: рост 140 сантиметров, телосложение худощавое.

Был одет: осенняя серая короткая куртка, черная вязаная шапка, черные спортивные штаны с двумя белыми полосками, черные зимние ботинки.

Всех, кто видел мальчика, просят сообщать информацию по телефонам 8 900 095 52 67 (Татьяна) или 8 902 604 56 10 (Ирина).

Отметим, что мальчик уже терялся некоторое время назад. Нашли его в гостях у друга.