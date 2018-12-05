/ Гордума помогает искать егеря на сгоревшем автомобиле

Дочь пропавшего уже две недели не знает ничего об отце.

В Челябинской области продолжают искать егеря Петра Уряшева. Мужчина без вести исчез между поселками Еткульского и Еманжелинского районов. Там нашли сгоревший автомобиль егеря, но самого мужчины внутри не оказалось. С 22 ноября, дня начала поисков, нет никаких вестей о Петре Уряшеве и никакой информации о продвижении поисков. Это заявляет дочь пропавшего. С просьбой помочь и найти отца она обратилась в Гордуму к Виталию Пашину.

Сейчас возбуждено уголовное дело, но, по словам дочери, обратившейся ко мне, не проводится достаточных следственных действий, процесс затягивается. Направил обращение прокурору Челябинской области с просьбой проверить факты, изложенные в заявлении, и взять под личный контроль расследование этого уголовного дела. — рассказал депутат Виталий Пашин на своей странице в «Фейсбук».

Напомним, Петра Уряшева ищут уже две недели.

Особые приметы: 58 лет, рост 164 сантиметра, плотное телосложение, темные волосы средней длины.

Был одет: темно-зеленый камуфлированный костюм.

Информацию о местонахождении Петра Уряшева просят сообщить в Отдел МВД России по Еткульскому району по номеру телефона дежурной части: 8(35 145)2−15−78.