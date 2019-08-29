Спасатели собрали брифинг из-за пропадающих в лесу грибников

Любителям «тихой охоты» напоминают о правилах безопасности.

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В Челябинске состоялся брифинг о правилах безопасности нахождения в лесу. В 2019 году эта тема как никогда актуальна, каждые несколько дней в лесах теряются туристы и грибники. Сотрудниками специальных служб ведут работу по информированию населения о простых правилах, которые помогут им не потеряться.

«Мы регулярно через средства массовой информации, на сайтах, везде размещаем памятки. Что человек должен взять с собой минимальное при выходе в лес, как себя вести, какие есть природные ориентиры, напоминаем постоянно все, чтобы можно было как-то сориентироваться и выйти. То есть мы постоянно это все выводим, проводим беседы», — прокомментировал для сайта «Первый областной» заместитель начальника поисково-спасательной службы Челябинской области Денис Гарифуллин.

Отметим, что в 2019 году количество выездов на поиск потерявшихся в лесах сократилось. В прошлом году в лесные массивы спасатели выезжали более 400 раз, было спасено 172 человека. В 2019 году ими было совершено 170 выездов, найдено 152 человека.

К тому же на популярных туристических маршрутах проводятся дежурства.

«Мы выставляем посты на туристических маршрутах, чтобы группы, отправляющиеся в поход, регистрировались. Таким образом, мы знаем, сколько людей на каком маршруте и во сколько они должны вернуться. Если их нет в назначенное время, мы сразу же выдвигаемся на помощь», — подчеркнул заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Валерий Устинов.

Спасатели напоминают: перед тем, как отправиться в поход в лес или горы, нужно зарегистрировать свой маршрут. Так экстренные службы будут знать, где искать туристов в случае ЧП.

Помимо безопасности в лесу, с населением Челябинской области проводится работа по ознакомлению с правилами поведения на воде.