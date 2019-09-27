Жителя Миасса напугали «руки», торчащие из стен гаража

На стенах погреба выросли своеобразные «грибы-мутанты».

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В Миассе местные жители были напуганы странным явлением: на стенах погреба в гараже выросли грибы, напоминающие руки. Хозяева помещения узнали об этом, только когда спускались в овощехранилище, а им навстречу тянулись «руки», которые торчали из стен.

«Неделю назад спускаюсь в гараж, чтобы подготовить погреб к зиме. Прямо в швах кирпичной кладки выросли странные грибы. Гаражам уже 50 лет никогда ничего подобного не было. Обрабатываем каждый год серной шашкой, известкой. Даже страшно, не ядовитые ли они», — рассказал сайту «Первый областной» хозяин гаража с необычными грибами Виктор Невзоров.

Как утверждает Виктор Невзоров, вода в погребе никогда не стояла, как могли попасть споры грибов в кладку — никому неизвестно.

Соседи по гаражному кооперативу тоже с подобной растительностью не сталкивались, ни в своих гаражах, ни в Миассе.

Посмотреть видеозапись из гаража со странными грибами можно здесь.