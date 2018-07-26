/ Поиски 17-летнего юнжоуральского подростка завершены

Юноша не выходил на связь с конца июня.

17-летний подросток, который бесследно исчез по дороге из Челябинска в Магнитогорск, найден. Он отсутствовал дома с 29 июня, в этот день юноша перестал выходить на связь с родными. Поисками занимались волонтеры и сотрудники полиции. По предварительной информации, никаких противоправных действий в его отношении не совершалось.

Нашли. Жив, здоров. Спасибо всем за оказанную помощь. — подтвердила сайту «Первый областной» сестра подростка.

Распространяться о том, где подросток находился все это время, родные не стали. По информации знакомых семьи молодого человека, он все это время мог находиться в Санкт-Петербурге у своей подруги. Подробности и обстоятельства устанавливаются.