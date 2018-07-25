/ Завершены поиски мужчины без руки

Южноуралец найден мертвым.

В Челябинске завершили поиски 66-летнего пенсионера без руки, который пропал 19 июля. В этот день мужчина, по словам родных, ездил по своим делам в район вокзала, а потом вернулся в поселок Локомотивный, где постоянно проживал, но прошел мимо дома. Его пусть частично удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения у соседей.

Родственники пенсионера предупреждали: раньше у него уже случались провалы в памяти, когда он не узнавал собственный дом, но раньше он ни разу не пропадал. Известно, что мужчина страдал сахарным диабетом и нуждался в инсулине. Поиски длились шесть дней.

Сегодня во второй половине дня стало известно, что папу нашли мертвым. — подтвердила сайту «Первый областной» дочь пропавшего.

Соболезнования родным и близким выражают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Они также подтверждают информацию о завершении поисков. Подробности и обстоятельства устанавливаются.