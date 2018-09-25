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/ «Запинали ногами». Толпа неизвестных избила мужчину на проезжей части в Челябинске. Видео

«Запинали ногами». Толпа неизвестных избила мужчину на проезжей части в Челябинске. Видео

У одного из нападавших в руках была деревянная палка.
сегодня в 13:50
  |  Происшествия

Жители Челябинска стали свидетелями жестокого избиения мужчины в центре города. Последствия жуткого инцидента на улице Энтузиастов попали на видео. На кадрах видно, как толпа из четырех человек отходит от сидящего на дороге мужчины. Сайт Telefakt.ru рассказывает, со ссылкой на очевидца происшествия, избивавшие сначала вытеснили мужчину с тротуара на проезжую часть, после чего начали бить его.

Это произошло около 7 часов вечера. Их было человека 4, забивали толпой. Они застигли его на тротуаре, потом вытеснили на дорогу между машин. Начали пинать и бить руками. У одного, кажется, была деревянная палка. Все длилось буквально минуту, потом они спокойно пошли дальше. Мужчину пытались поднять с дороги водители, потом оттащили в сторону, сам он встать не мог, что-то с ногой. —  рассказал сайту Telefakt.ru очевидец случившегося.

О причинах конфликта ничего не известно. Кроме того, на видео видно, как прохожая помогает мужчине подняться и отводит его на тротуар. Отметим, что в пресс-службу ГУ МВД сообщения о инциденте не поступало.

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