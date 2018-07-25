/ Подростка с крупной суммой денег ищут на Южном Урале

Юноша потерялся в другом конце страны.

26 июля ушел из дома и не вернулся 17-летний Гаджимурад Минатуллаев. Молодой человек жил в городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа. Неизвестно, в каком направлении он мог отправиться. Поэтому сейчас пропавшего объявили в федеральный розыск, челябинские полицейские тоже ищут мальчика.

По имеющейся информации разыскиваемый передвигается попутным транспортом, либо на спортивном велосипеде черно-желтого или салатного цвета, при себе имеет документы на свое имя. — рассказали сайту «Первый областной» в региональном ГУ МВД России.

Приметы разыскиваемого: на вид 16−18 лет, рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза серые.

Мальчик был одет в толстовку синего цвета с надписью «Russia», синюю футболку, джинсы светло-голубого цвета и черные кроссовки. Также известно, что при себе у подростка при себе были смартфон и крупная сумма денег — около 45 тысяч.

Всех, кто видел молодого человека, просят сообщить об этом по телефонам полиции: (351) 268−80−14, 268−85−24 (УУР ГУ МВД по Челябинской области), (3496) 31−80−49, (3492) 27−62−80, 27−60−08 или 8(922)009−71−24 (ОМВД России по Ноябрьску) или 02.