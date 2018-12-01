/ Водителя, погубившего 5 человек по дороге на Екатеринбург, задержали

﻿Правоохранители намерены взять мужчину под стражу.

Сотрудники полиции решили задержать водителя, устроившего массовое ДТП на автодороге Челябинск-Екатеринбург. Сегодня, 1 декабря, ему предъявят обвинение. Информации об этом пока нет. Известно, что водителя подозревают в совершении преступления по статье 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Челябинской области готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела находится на личном контроле начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Напомним, поздним вечером 29 ноября на автодороге Челябинск-Екатеринбург произошло ДТП с участием трех грузовых и одного легкового автомобиля. Погибли пять человек, в том числе три пассажира и один водитель «Лендровера». По предварительным данным, водитель «Вольво» допустил выезд грузового прицепа на «встречку». Он снес сразу три машины.