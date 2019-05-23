Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.42 -0.12 71.84 -0.13
Челябинск
сейчас
 
+16 °C
завтра
 
+11 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Погубившего 5 человек водителя отдали под суд в Челябинской области

Погубившего 5 человек водителя отдали под суд в Челябинской области

Прицеп фуры, которой управлял мужчина, столкнулся с 3 авто.
сегодня в 12:42
  |  Происшествия

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительного заключение по делу об аварии в Каслинском районе, в которой погибли 5 человек. 23-летнего водителя большегруза «Вольво» подозревают в совершении преступления по части 5 статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Напомним, инцидент произошел в конце ноября 2018 года. Тогда водитель большегруза «Вольво» на 107-м километре дороги «Подъезд к Екатеринбургу» не учел состояние транспортного средства и потерял управление машиной.

Водитель не учел особенности и состояние транспортного средства и груза, потерял контроль за движением транспортного средства вследствие отделения кронштейна крепления дышла от рамы поворотной тележки прицепа, от чего прицеп выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с тремя автомобилями. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со средствами массовой информации Наталья Мамаева.

В результате того ДТП скончалось 2 водителя и 3 пассажира. Еще одному автовладельцу был причинен легкий вред здоровью. Отметим, что обвиняемый в ходе следствия не признал вину и не возместил причиненный ущерб.

На данный момент мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу.

Общество
Народные дружинники оформляют ДТП в Челябинской области
вчера в 11:45
Народные дружинники оформляют ДТП в Челябинской области
Происшествия
В ДТП с маршрутным такси в Челябинске пострадала женщина
вчера в 11:21
В ДТП с маршрутным такси в Челябинске пострадала женщина
Происшествия
Несколько человек погибло в ДТП в Челябинской области
21.05.2019
Несколько человек погибло в ДТП в Челябинской области
Происшествия
Девушку и парня госпитализировали после ДТП в центре Челябинска 9 мая
13.05.2019
Девушку и парня госпитализировали после ДТП в центре Челябинска 9 мая
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
Жители Челябинска обнаружили на берегу Миасса мертвую рыбу
сегодня в 17:17
Жители Челябинска обнаружили на берегу Миасса мертвую рыбу
Общество
Магазины оставили алкоголь в свободном доступе во время последних звонков
сегодня в 17:04
Магазины оставили алкоголь в свободном доступе во время последних звонков
Общество
На Челябинскую область надвигаются грозы, сильные ливни и крупный град
сегодня в 17:02
На Челябинскую область надвигаются грозы, сильные ливни и крупный град
Происшествия
В Челябинске задержали скрывающегося застройщика Серебрянского
сегодня в 16:49
В Челябинске задержали скрывающегося застройщика Серебрянского
Политика
«Единая Россия» проведет праймериз в эти выходные
сегодня в 16:35
«Единая Россия» проведет праймериз в эти выходные
Происшествия
Дебошир оскорблял экипаж рейса из Антальи в Челябинск
сегодня в 16:17
Дебошир оскорблял экипаж рейса из Антальи в Челябинск
Общество
Первых экстренных пациентов доставили в больницы Челябинской области санавиацией
сегодня в 16:14
Первых экстренных пациентов доставили в больницы Челябинской области санавиацией
Общество
Проект сквера возле ЮУрГУ оказался копией офисного двора в Чехии
сегодня в 15:47
Проект сквера возле ЮУрГУ оказался копией офисного двора в Чехии
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6