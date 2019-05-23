/ Погубившего 5 человек водителя отдали под суд в Челябинской области

Прицеп фуры, которой управлял мужчина, столкнулся с 3 авто.

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительного заключение по делу об аварии в Каслинском районе, в которой погибли 5 человек. 23-летнего водителя большегруза «Вольво» подозревают в совершении преступления по части 5 статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».



Напомним, инцидент произошел в конце ноября 2018 года. Тогда водитель большегруза «Вольво» на 107-м километре дороги «Подъезд к Екатеринбургу» не учел состояние транспортного средства и потерял управление машиной.

Водитель не учел особенности и состояние транспортного средства и груза, потерял контроль за движением транспортного средства вследствие отделения кронштейна крепления дышла от рамы поворотной тележки прицепа, от чего прицеп выехал на полосу встречного движения, где произвел столкновение с тремя автомобилями. — рассказала сайту «Первый областной» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со средствами массовой информации Наталья Мамаева.

В результате того ДТП скончалось 2 водителя и 3 пассажира. Еще одному автовладельцу был причинен легкий вред здоровью. Отметим, что обвиняемый в ходе следствия не признал вину и не возместил причиненный ущерб.

На данный момент мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу.