/ Народные дружинники оформляют ДТП в Челябинской области

Добровольцы помогают заполнять документы.

В Челябинской области народные дружинники помогают участникам ДТП оформлять документы по факту происшествий. Добровольцы оперативно выезжают на место, помогая водителям в заполнении всех документов.



Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, помощь дружинников бесплатна для водителей и позволяет снизить время на оформление ДТП, а также освободить проезжую часть для движения остального транспорта.

Законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств предусмотрена возможность самостоятельного оформления ДТП с материальным ущербом без обращения в ГИБДД. В таких случаях, а также в случаях, когда есть разногласия в обстоятельствах произошедшего и необходимо оформить схему происшествия и прибыть на пункт по оформлению ДТП, водители могут воспользоваться помощью дружинников. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что согласно пункту 2.6.1. ПДД РФ, если в результате ДТП причинен вред лишь имуществу, причастный к нему водитель обязан освободить проезжую часть, если создается преграда другим транспортным средствам. Предварительно необходимо зафиксировать положение машин с помощью фото или видеосъемки. За неисполнение водитель может быть привлечен к административной ответственности по КоАП РФ и привлечен к штрафу в сумме 1000 рублей.

Контакты представителей народных дружин в Челябинской области можно найти по ссылке.