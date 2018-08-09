/ 18-летний дебошир устроил погром в трамвае Магнитогорска

Молодой человек напугал водителя и вышел через окно.

Накануне поездка в трамвае для пассажиров одного из маршрутов Магнитогорска обернулась скандалом. 18-летний мужчина разгромил вагон. Пьяный парень с криками разбил стекло на входной двери. Совладать с ним не смогла водитель электрического транспорта, поэтому поездку пришлось прервать. Женщина вышла на улицу и начала звать подмогу.

К оперативно прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии обратилась взволнованная женщина и, представившись водителем трамвая, пояснила, что несколько минут назад в вагон зашел молодой человек с явными признаками опьянения. Нецензурно выражаясь и ведя себя вызывающе, ударом ноги он разбил стекло входной двери и незамедлительно покинул салон общественного транспорта. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.

Вскоре росгвардейцам удалось найти дебошира. Им оказался житель Башкирии, ранее попадавший в поле зрения полиции. Агрессивного мужчину передали полицейским.