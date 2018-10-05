Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.21 +0.79 76.05 +0.31
Челябинск
сейчас
 
+11 °C
завтра
 
+8 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинец ударил полицейского и попытался отобрать пистолет

Челябинец ударил полицейского и попытался отобрать пистолет

Чтобы успокоить дебошира, правоохранителям пришлось стрелять.
сегодня в 12:23
  |  Происшествия

Пьяного нарушителя общественного порядка задержали сотрудники полиции в Тракторозаводском районе. Вызов поступил в ночь со 2 на 3 октября, жители дома по улице Грибоедова жаловались на громкую музыку. Прибывших сотрудников полиции дебошир встретил сопротивлением. Он угрожал им расправой, пытался развязать драку.

Участковый уполномоченный потребовал немедленно прекратить противоправные действия, однако, мужчина не подчинился законным требованиям полицейского. На помощь коллеге подоспел дежурный водитель, которому правонарушитель, несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости прекратить противоправные действия, причинил телесные повреждения и попытался завладеть его табельным оружием. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Нарушитель успокоился, лишь услышав предупредительный выстрел в воздух. Дебошира задержали, доставили в отдел полиции. Против челябинца завели административный протокол за нарушение требований статьи 13 Закон Челябинской области 27.05.2010 года N 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области». Теперь дебоширу придется заплатить штраф до пяти тысяч рублей.

За применение насилия в отношении сотрудников полиции дебоширу грозит уголовное наказание. Уже возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Максимальное наказание — 5 лет лишения свободы.

Происшествия
18-летний дебошир устроил погром в трамвае Магнитогорска
09.08.2018
18-летний дебошир устроил погром в трамвае Магнитогорска
Происшествия
Нетрезвый дебошир держит в страхе рынок на ЧМЗ
29.06.2018
Нетрезвый дебошир держит в страхе рынок на ЧМЗ
Происшествия
Челябинский дебошир с рейса Екатеринбург-Анталья отделался штрафом
  
14.06.2018
Челябинский дебошир с рейса Екатеринбург-Анталья отделался штрафом
Общество
Челябинскому дебоширу провели две операции после выстрела в живот
13.06.2018
Челябинскому дебоширу провели две операции после выстрела в живот
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Администрация Пласта опровергла мусорную проблему в городе
сегодня в 14:57
Администрация Пласта опровергла мусорную проблему в городе
Общество
О дождливых выходных и заморозках предупредили южноуральцев синоптики
сегодня в 12:54
О дождливых выходных и заморозках предупредили южноуральцев синоптики
Происшествия
«КамАЗ» погубил водителя легковушки на трассе в Сосновском районе
  
сегодня в 12:30
«КамАЗ» погубил водителя легковушки на трассе в Сосновском районе
Происшествия
Челябинец ударил полицейского и попытался отобрать пистолет
сегодня в 12:23
Челябинец ударил полицейского и попытался отобрать пистолет
Общество
Белый мишка «Трактора» завершил космическую экспедицию
  
сегодня в 12:16
Белый мишка «Трактора» завершил космическую экспедицию
Происшествия
Водитель-бесправник погиб в ДТП под Чебаркулем
  
сегодня в 12:05
Водитель-бесправник погиб в ДТП под Чебаркулем
Хоккей
КХЛ. «Трактор» в гостях у «Куньлунь Ред Стар»
сегодня в 11:56
КХЛ. «Трактор» в гостях у «Куньлунь Ред Стар»
Общество
Повышенные пенсии получит миллион пенсионеров Челябинской области
сегодня в 11:55
Повышенные пенсии получит миллион пенсионеров Челябинской области
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6