/ Челябинец ударил полицейского и попытался отобрать пистолет

Чтобы успокоить дебошира, правоохранителям пришлось стрелять.

Пьяного нарушителя общественного порядка задержали сотрудники полиции в Тракторозаводском районе. Вызов поступил в ночь со 2 на 3 октября, жители дома по улице Грибоедова жаловались на громкую музыку. Прибывших сотрудников полиции дебошир встретил сопротивлением. Он угрожал им расправой, пытался развязать драку.

Участковый уполномоченный потребовал немедленно прекратить противоправные действия, однако, мужчина не подчинился законным требованиям полицейского. На помощь коллеге подоспел дежурный водитель, которому правонарушитель, несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости прекратить противоправные действия, причинил телесные повреждения и попытался завладеть его табельным оружием. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Нарушитель успокоился, лишь услышав предупредительный выстрел в воздух. Дебошира задержали, доставили в отдел полиции. Против челябинца завели административный протокол за нарушение требований статьи 13 Закон Челябинской области 27.05.2010 года N 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области». Теперь дебоширу придется заплатить штраф до пяти тысяч рублей.

За применение насилия в отношении сотрудников полиции дебоширу грозит уголовное наказание. Уже возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Максимальное наказание — 5 лет лишения свободы.