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/ В Челябинске агрессивный мужчина напал на свою сожительницу и ее сына

В Челябинске агрессивный мужчина напал на свою сожительницу и ее сына

Скрыться дебоширу помешали бойцы Росгвардии.
вчера в 14:51
  |  Общество

Сегодня ночью пьяный мужчина устроил драку в квартире, находящейся на улице Захаренко. Во время застолья, где рекой лились спиртные напитки, между ним и его сожительницей 58 лет произошел конфликт, в ходе которого он начал бить женщину, а после и ее 32-летнего сына. Информация о драке была передана бойцам Росгвардии, оперативно прибывшим на место преступления.

Получив приметы подозреваемого, бойцы Росгвардии принялись отрабатывать близлежащую территорию. Через несколько минут схожего по приметам мужчину росгвардейцы обнаружили между этажами в подъезде, который предпринял безуспешную попытку скрыться. — сообщает пресс-служба Росгвардии.

Мужчина был передан полиции. Пострадавших осмотрели сотрудники скорой помощи, которые диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга и ушибы мягких тканей лица.

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