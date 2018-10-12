/ Пьяный лихач протаранил несколько автомобилей в Магнитогорске

Нарушителя пытались поймать сразу несколько экипажей ДПС.

Сразу несколько экипажей ДПС в Магнитогорске устроили погоню за водителем «Киа Рио». Лихач пытался скрыться от преследования на улицах города, начиная от проспекта Ленина и Карла Маркса до Суворова, Дружбы и Гагарина. После нарушителя удалось остановить у дома № 125/3 на улице Суворова, где он заехал в тупик.

Ну завалили их тут прям без церемоний. Не знаю, сколько их было в машине, но видно было одного. Он все матерился на них. И кричал, что у него все лицо в крови, уберите капюшон, чтоб не запачкать кровью. — написала в группе «На дорогах Магнитки» жительница Магнитогорска.

Отметим, в результате погони пострадали автомобили жителей Магнитогорска. В ГИБДД города прокомментировали инцидент. Оказалось, за рулем иномарки был 21-летний парень, который не остановился по требованию сотрудников ДПС. Уже после задержания выяснилось, что молодой человек был пьян.