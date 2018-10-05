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Водитель-бесправник погиб в ДТП под Чебаркулем

Мужчина съехал в кювет.
сегодня в 12:05
  |  Происшествия

Смертельное ДТП произошло 4 октября на трассе Травники — Камбулат Чебаркульского района. Водитель автомобиля ВАЗ-211 440 в темное время суток съехал с дороги в кювет, из-за чего машина опрокинулась. Автомобиль «встал на крыло» левой частью. Водитель получил смертельные травмы.

23-летний водитель автомобиля ВАЗ-211 440, двигаясь в сторону села Травники, при неустановленных обстоятельствах совершил съезд в левый кювет по ходу движения, вследствие чего произошло опрокидывание. В результате ДТП, водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. — рассказал сайту «Первый областной» исполняющий обязанности начальника ОГИБДД «Чебаркульский» Андрей Францев.

Отметим, что при установлении причин ДТП сотрудники Госавтоинспекции выявили отсутствие у водителя ВАЗа прав на управление транспортным средством.

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