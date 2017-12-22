/ 6 лет назначили челябинцу, угнавшему автомобиль и задавившему водителя экскаватора

Мужчина также выплатит крупный штраф в пользу детей погибшего.

Суровое наказание получил 21-летний угонщик автомобиля, попавший на нем в ДТП. Автомобилист, будучи нетрезвым, уехал из Ленинского района на чужом ВАЗе в центр Челябинска. Он разогнал отечественную легковушку до 100 километров в час, как удалось выяснить сотрудникам ГИБДД. На улице Доватора, игнорируя дорожный ремонт, автомобилист задавил рабочего. Челябинца признали виновным сразу в двух преступлениях — краже со значительным ущербом и нарушении ПДД в нетрезвом виде, повлекшем смерть человека.

С учетом неотбытого наказания в виде обязательных работ по предыдущему приговору, суд приговорил виновного к 6 годам 6 месяцам 10 дням лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования двоих сыновей погибшего о взыскании причиненного морального вреда, взыскав в пользу каждого по 1 миллиону рублей. — прокомментировала сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Напомним, отечественная легковушка под управлением нетрезвого автомобилиста въехала в экскаватор. Его 54-летний водитель, стоявший рядом, погиб на месте. ДТП произошло в середине ночи.