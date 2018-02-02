/ Нетрезвый южноуралец угнал автомобиль и поехал за алкоголем

Он провернул аферу, пока хозяин авто спал.

Иномарка «Шевроле Лансер» исчезла из-под окон одного из жилых домов в Еманжелинске. 34-летний владелец транспортного средства заметил пропажу и обратился в полицию. Инцидент произошел в четверг, 1 февраля. Задержать подозреваемого удалось в тот же день.



Выяснилось, что прокатиться решил гость владельца авто. Они вместе употребляли спиртные напитки, а, когда хозяин уснул, его товарищ решил съездить в магазин за алкоголем. Он без разрешения взял ключи от иномарки и отправился в путь.

Вояж предприимчивого мужчины завершился уже на соседней улице, передает «Новая жизнь». Там водитель не справился с управлением и забуксовал. Свое решение сесть за руль в нетрезвом виде он объяснил тем, что «водки не хватило, а на машине быстрее».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон). Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. — сообщили в ОМВД России по Еманжелинскому району.

Мужчину арестовали на 15 суток. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.

