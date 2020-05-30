Мужчина попал под колёса собственной машины в Златоусте

Медики констатировали смерть мужчины.

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Накануне вечером под колёсами своего же автомобиля погиб житель Златоуста. О том, каким образом произошла трагедия, корреспонденту медиахолдинга ОТВ сообщил очевидец.

По словам местного жителя Константина, он катался на велосипеде неподалёку от места ЧП. Сначала увидел, как мужчина пытался завести автомобиль, однако все попытки были безуспешными. Оставив дверцу открытой, он вышел из машины и подошёл к капоту. Видимо, пытался разобраться с двигателем авто. И в следующий момент внезапно произошла трагедия.

«Он отошёл от капота и, обойдя открытую дверцу, подошёл к машине. В этот момент она потихоньку начала съезжать вниз, а открытая дверца потащила за собой мужчину. Он попал прямо под колёса»,— рассказал Константин.

Молодой человек сразу же вызвал скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть автовладельца. Сейчас в произошедшем разбирается Следственный комитет, который работал на месте ЧП вместе с полицией и Госавтоинспекцией.