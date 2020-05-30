142 человека заболели коронавирусом за сутки в Челябинской области

Статистика показывает рекордно высокие цифры уже который день.

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За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано 142 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего на сегодняшний день, 30 мая, в регионе подтверждено 2878 случаев заболевания COVID-19. Подробнее сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«На 30 мая в больницах Челябинской области находятся 1569 пациентов с COVID-19. Они получают необходимое лечение. Их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по звонкам на горячую линию Минздрава»,— рассказали в пресс-службе ведомства.

За прошедшие сутки выписано 78 человек, всего в регионе выздоровели 1258 инфицированных. 12 человек переведены в медицинские учреждения других регионов по месту прописки.

«За прошедшие сутки умерло 2 человека: от COVID-19 — пациентка, 71 год; от других причин: злокачественное новообразование (ковид сопутствующий) — пациентка, 62 года»,— добавили в Минздраве.

Напомним, по распоряжению губернатора Челябинской области Алексея Текслера режим повышенной готовности в регионе продлён до 14 мая. Скорее всего, связано это с резко возросшей статистикой заболевания коронавирусом за последние дни. В Минздраве отмечают, что причиной является несоблюдение режима самоизоляции южноуральцами в майские праздники.

Кроме того, в Челябинской области введён масочный режим. Это значит, что появляться без маски в общественных местах запрещено. На улице её можно снимать.

Все подробности можно узнать на сайте коронавирус74.рф, а также по телефону горячей линии Минздрава: 8 (351) 240-15-16.