Только одна территория остается свободной от коронавируса в Челябинской области

Еще вчера заболевший не было в Увельском районе и Карабаше.

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Челябинская область продолжает бить «рекорды» по количеству заразившихся коронавирусом. За прошедшие сутки заболели еще 150 человек. По состоянию на 28 мая в регионе две территории могли похвастаться нулевой статистикой. На сегодня «чистотой» отличается только Карабаш. Первый случай заражения был зафиксирован в Увельском районе.

«Заразившемуся 61 год. Источник заражения — контакт с больным», — сообщает сайт коронавирус74.рф.

Всего на 29 мая в Челябинской области заразились новой коронавирусной инфекцией 2 736 человек. 1 180 пациентов уже были выписаны из больниц. За период пандемии в регионе от COVID-19 скончались 16 человек, еще у 21 умершего южноуральца коронавирус был сопутствующим заболеванием.