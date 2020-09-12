МЧС назвали причину столба дыма со стороны Копейска

В посёлке Железнодорожный загорелась несанкционированная свалка.

Послушать 00:00

Причиной чёрного дума, идущего со стороны Копейска сегодня, 12 сентября, стал пожар на несанкционированной свалке в посёлке Железнодорожный. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров.



«Пожар локализован, угрозы дальнейшего распространения нет. С огнём борются сотрудники Копейского пожарно-спасательного отряда и несколько отделений Противопожарной службы Челябинской области. Всего на месте работают 5 единиц спецтехники и 15 человек личного состава. На месте также находятся начальник Копейского гарнизона пожарной охраны, специалисты оперативной группы Центра управления в кризисных ситуациях»,— рассказали «Первому областному» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сейчас специалисты устанавливают точные причины инцидента. На месте работают сотрудники отдела дознания государственного пожарного надзора.