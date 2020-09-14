Семья из Полетаево получила деньги на восстановление дома после пожара

В решении проблемы помог Алексей Текслер.

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В Челябинской области семья потеряла дом и всё имущество на пожаре. Деревянное здание в посёлке Полетаево сгорело за считанные минуты из-за старой печи. В итоге родители и 6 их детей оставались без крыши над головой.



Многодетная семья ютилась в небольшом доме, размером с маленькую квартиру. Постройка нуждалась в ремонте. Рядом, по словам пострадавшей Анны Моисеннко, ещё 5 лет назад начали строить новый дом, но закончились деньги. После пожара семью приютили соседи.

«Своими силами, все, что могли, средства, скотину держим, хозяйство держим. Всё сюда тоже уходит. Поставили последних коров на продажу — надо же быстрее дом достраивать. Хозяева попросили уходить из дому. Нам просто деваться некуда»,— рассказала жительница Полетаево Анна Моисеенко.

За помощью Моисеенко обратились к местным чиновникам, но полученных денег не хватило. Тогда они написали в «Инстаграм» Алексею Текслеру. Губернатор откликнулся, отреагировал на обращение и поручил выплатить семье материнский капитал.

«Появилась возможность для семей расходовать средства материнского капитала — на строительство. Раньше этой меры не было. Плюс — серьезное изменение — увеличение материнского капитала с 63 тысяч до 100»,— сказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Чета Моисеенко получила 100 000 рублей на облицовку и утепление крыши. Сейчас семья планирует заселиться в новый дом до наступления холодов.