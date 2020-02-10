Погибшие в Таиланде дети могли отдыхать там с бабушкой

По предварительным данным, они проживали в Челябинске.

Послушать 00:00

Двое детей, погибших в Таиланде, находились на отдыхе вместе с бабушкой и дедушкой. Это предварительные данные.

Евгения Майорова, уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области, сообщила, что имена брата и сестры известны. Сейчас выясняется адрес, где живёт семья. Направлен официальный запрос в консульский отдел Посольства России в королевстве.

Как сообщил заместитель губернатора провинции Пхукет, родители погибших южноуральцев получат компенсацию в размере 500 тысяч бат, равных одному миллиону рублей.

По информации федеральных СМИ, 6-летняя девочка и 12-летний мальчик получили смертельные травмы при столкновении двух катеров возле Пхукета. Дети скончались в больнице, их пытались спасти, но врачи оказались бессильны.