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Двое детей, погибших в Таиланде, находились на отдыхе вместе с бабушкой и дедушкой. Это предварительные данные.
Евгения Майорова, уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области, сообщила, что имена брата и сестры известны. Сейчас выясняется адрес, где живёт семья. Направлен официальный запрос в консульский отдел Посольства России в королевстве.
Как сообщил заместитель губернатора провинции Пхукет, родители погибших южноуральцев получат компенсацию в размере 500 тысяч бат, равных одному миллиону рублей.
По информации федеральных СМИ, 6-летняя девочка и 12-летний мальчик получили смертельные травмы при столкновении двух катеров возле Пхукета. Дети скончались в больнице, их пытались спасти, но врачи оказались бессильны.