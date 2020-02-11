Тела детей, погибших в Таиланде, доставят на родину через 10 дней

Об этом сообщила детский омбудсмен Челябинской области.

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Уполномоченный по права ребенка в Челябинской области Евгения Майорова сообщила, что страховая компания взяла на себя всю организацию по перевозке тел погибших детей на родину. Но в связи с правилами транспортировки это все произойдет не раньше, чем через десять дней.

Министр социальных отношений Ирина Буторина держит всю ситуацию на своем контроле.

"Мы обозначили, что если возникнут сложности со страховой компанией, мы готовы оказать юридическое сопровождение",- рассказала министр социальных отношений.

Ирина Буторина сообщила, что у членов семьи есть контакты психологов из медицины катастроф, с которым они могут связаться в любое время. Также семье будет оказана материальная помощь.

Напомним, что трагедия произошла 10 февраля в Таиланде. В результате столкновения двух скоростных лодок погибло двое детей из Челябинской области. Как оказалось, это были брат с сестрой, которые гостили там у бабушки.