Стали известны подробности о ребенке, погибшем при столкновении катеров в Таиланде

Семья последнее время проживала в Москве.

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Челябинская область окажет помощь семье 12-летнего мальчика и 6-летней девочки, трагически погибших в Таиланде. Известно, что брат и сестра проживали вместе с родителями в Москве, однако зарегистрировано на Южном Урале.

«Мы в настоящее время выходим на связь с родственниками детей для того, чтобы обсудить, каким образом будет оказана необходимая помощь, в том числе — материальная и психологическая», — сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области.

Про погибшего мальчика рассказала его бывшая учительница. По словам женщины, он очень хорошо читал стихи, участвовал в районном конкурсе. Мама присутствовала на его выступлении вместе с сестренкой. Мальчик был очень развит, артистичен, видно, что его воспитанию и развитию уделяли большое внимание.

Напомним, трагедия произошла 10 февраля у берега острова Пхукет. Катер столкнулся с другим судном, когда направлялся к пристани. По предварительным данным, пострадали более 20 туристов из России. Погибли два ребенка из Челябинской области — брат и сестра. Мальчику было 12 лет, девочке — шесть.