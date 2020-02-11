Суд Таиланда отпустил под залог капитанов лодок, в которых погибли дети из Челябинска

Их также временно отстранили от работы.

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Таиландский суд не стал заключать под арест капитанов лодок, при столкновении которых погибли брат и сестра из Челябинска. Об этом сообщил телеграм-канал «Мэш».

Оба рулевых признаны виновными в равной степени, но были отпущены под залог в 200 тысяч бат, что составляет около 400 тысяч рублей с каждого человека. Также их временно отстранили от работы и на время разбирательства им каждую неделю нужно отмечаться в полиции.

«Обвинение заключило, что „неосторожное вождение привело к большому количеству пострадавших“», — написали в «Мэш».

Напомним, что 10 февраля в результате столкновения катеров в районе Пхукета погибли брат и сестра из Челябинска. Уполномоченный по правам ребёнка в регионе Евгения Майорова сообщила, что страховая компания взяла на себя всю организацию по перевозке тел погибших детей на родину. Также этот вопрос держится на контроле министра социальных отношений Ирины Буториной.