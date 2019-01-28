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/ Два жителя Тюменской области погибли на трассе в Красноармейском районе

Два жителя Тюменской области погибли на трассе в Красноармейском районе

«Хендэ» и «Лада» столкнулись на автодороге «Миасское — Шадринск».
сегодня в 15:18
  |  Происшествия

Авария с двумя погибшими произошла в пятницу, 25 января, на 65 километре автодороги «Миасское — Шадринск» на территории Красноармейского района Челябинской области. Столкнулись кроссовер «Хендэ» и отечественная «Лада Ларгус». Как отмечают в управлении ГИБДД по Челябинской области, 58-летний водитель корейской иномарки превысил скорость, из-за чего не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в «Ларгус», за рулем которого был 36-летний мужчина.

В результате ДТП водитель и пассажир, 59-летняя женщина автомобиля Лада от полученных травм скончались на месте происшествия, второй пассажир, 36-летняя женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия. На данный момент они установили, что водитель и пассажиры «Лады» — жители Тюменской области, а водитель «Хендэ» — из Курганской области, ехал из Челябинска в сторону дома.

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