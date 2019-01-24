/ Пожилой водитель УАЗика погиб в ДТП в Челябинске

Инцидент произошел на улице Дарвина 23 января.

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66-летний водитель УАЗа «Буханки» погиб в аварии на улице Дарвина в Челябинске. Инцидент произошел накануне, 23 января, в дневное время, возле дома № 15. Как рассказали нашему сайту в отделе пропаганды ГИБДД города, пожилой мужчина не уступил дорогу при выезде с прилегающей территории.

Не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся по главной дороге автомобилем ГАЗель под управлением мужчины 1996 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля УАЗ от полученных травм скончался на месте ДТП. — рассказали сайту «Первый областной» в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Отметим, в УАЗе также находился пассажир, который был доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение.