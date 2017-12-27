/ 30-летняя женщина скончалась под колесами легковушки на новосибирской трассе

Пешеход хотела перейти дорогу в неположенном месте.

Вчера вечером, 26 декабря, на трассе Челябинск-Новосибирск произошла трагедия. Автомобиль наехал на пешехода. Все произошло на 26 километре автодороги. Как удалось установить сотрудникам ГИБДД, под колеса машины попала женщина, которая перебегала дорогу в неположенном месте.

В вечернее время 26 декабря на 26 км автодороги Челябинск-Новосибирск мужчина 1977 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, совершил наезд на пешехода, девушку 1988 года рождения, переходившую проезжую часть в неустановленном месте. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончалась на месте. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.

Обстоятельства и причины ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.