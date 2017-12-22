/ Магнитогорский автомобилист ответит за смерть 10-летнего ребенка и его мамы в ДТП

Уголовное дело передали в суд после 10 месяцев разбирательства.

Прокуратура довела до суда уголовное дело, возбужденное против водителя «Ниссан Х-Трейл», который в конце января спровоцировал ДТП на магнитогорской трассе. Он выехал на «встречку» и столкнулся с «Тойотой Авенсис». Жертвой аварии стала семья из Екатеринбурга. 10-летний мальчик и его мама погибли на месте, отец получил тяжелые травмы. На месте скончалась также мать виновника ДТП.

Водителю автомобиля TOYOTA AVENSIS причинены телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. В ходе расследования обвиняемый в качестве компенсации за причиненный моральный вред возместил потерпевшим 150 тысяч рублей. Уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» направлено в Верхнеуральский районный суд для рассмотрения по существу. — прокомментировала сайту «Первый областной» старший помощник регионального прокурора Наталья Мамаева.

Напомним, ДТП произошло 29 января в 4 километрах от поселка Сухтелинский. Обе машины превратились в груду металла. Наиболее сильные повреждения получила «Тойота».