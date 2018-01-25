/ Людмила Сенчина скончалась на 68-м году жизни

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Сегодня, 25 января, ушла из жизни певица и актриса Людмила Сенчина. Народная артистка России скончалась в возрасте 67 лет в одной из больниц Санкт-Петербурга. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Известно, что в последние годы ее состояние ухудшалось.
Людмила Петровна скончалась сегодня утром в 8:30 утра в одной из больниц города. Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь. — передает «Интерфакс» слова продюсера и супруга артистки Владимира Андреева.
Людмила Сенчина получила широкую известность, исполнив песню «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке».