/ Людмила Сенчина скончалась на 68-м году жизни

Народная артистка России умерла в одной из больниц Санкт-Петербурга.

Сегодня, 25 января, ушла из жизни певица и актриса Людмила Сенчина. Народная артистка России скончалась в возрасте 67 лет в одной из больниц Санкт-Петербурга. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Известно, что в последние годы ее состояние ухудшалось.



Людмила Петровна скончалась сегодня утром в 8:30 утра в одной из больниц города. Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь. — передает «Интерфакс» слова продюсера и супруга артистки Владимира Андреева.

Людмила Сенчина получила широкую известность, исполнив песню «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке».

