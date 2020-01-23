«Я имею право попытаться воссоединиться со своим сыном»: омбудсмен поможет онкобольной челябинке

На время лечения ее ограничили в родительских правах.

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Аппарат уполномоченного по правам человека в Челябинской области поможет онкобольной челябинке. Проблемы Надежды Зиминой начались несколько лет назад, у нее обнаружили заболевание, она легла в больницу, а ребенка оформила в «Центр помощи семье и детям». После этого ее частично ограничили в родительских правах.

Основная проблема — отсутствие официальной работы и собственного жилья. Устроиться на работу она не могла долгое время, в трудоустройстве ей отказывали, когда узнавали, что она имеет инвалидность.

«После встречи с Антоном Шарпиловым появилась надежда, что я официально трудоустроюсь. Это одно из условий, которое мне позволит вернуть сына. Завершив дела в КУИЗО по части присвоения мне очередности, это будет в феврале, я обращусь в суд, в надежде, что мне, учитывая тяжелую жизненную ситуацию, помогут. Я имею право попытаться воссоединиться со своим сыном», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ Надежда Зимина.

Разобраться в этой сложной ситуации помогут сотрудники аппарата уполномоченного.

«Мои сотрудники мониторят СМИ на предмет нарушения прав граждан. Позднее выяснилось, что ранее к уполномоченному она обращалась уже, на тот момент определённую помощь ей оказали. Я дал распоряжение, на данный момент уже направили различные обращения в соответствующие органы. Самое главное — Надежде необходимо официально трудоустроиться, чтобы она могла оформить жильё в коммерческий найм. И после этого забрать сына из детского дома», — подчеркнул Антон Шарпилов.

Кроме того, Надежду пригласили встретиться с представителями всех ведомств, чтобы сохранить ее место в очереди на жилье. Антон Шарпилов отметил, что оставлять Надежду в такой сложной ситуации просто неприемлемо.