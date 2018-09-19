/ Гектар леса выгорел ночью в Кизильском районе

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

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Затяжная теплая и сухая погода позволила распространиться лесному пожару в Кизильском районе. Инцидент случился 18 сентября. Лесной массив загорелся в 3 часа дня, на место сразу прибыли пожарные службы Кизильского района, помощь им оказывали представители лесничества. Затем понадобилось участие магнитогорских пожарных. Пламя тушили до утра.

На помощь были вызваны сотрудники МЧС магнитогорского гарнизона. К месту происшествия направлены 7 автоцистерн, всего на пожаре работало более 40 человек. — сообщают в ГУ МЧС.

Предварительно, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем местных жителей. Обстоятельства и причины будут установлены позже. Уничтожено 1,2 гектара леса.

Отметим, что с начала пожароопасного сезона в Челябинской области ликвидировали 597 пожаров на площади 22 601 гектара.