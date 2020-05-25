Погиб ребенок: иномарка с матерью и детьми опрокинулась на трассе в Челябинской области

Женщину и ее старшего сына госпитализировали.

Послушать 00:00

Трагедия произошло вечером 23 мая в Брединском районе. 37-летняя автоледи за рулем «Киа Рио» не справилась с управлением, иномарка слетела с дороги и опрокинулась в кювет. Вместе с молодой женщиной в машине находились двое ее детей.

«В результате происшествия 10-летний мальчик от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Второй ребенок 15-ти лет и сам водитель получили травмы и были госпитализированы», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Сотрудники ГИБДД установили, что женщина с сыновьями ехали из Магнитогорска в Брединский район. Известно, что автоледи имеет пятилетний водительский стаж. За последний год ее трижды привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.