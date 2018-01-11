/ 71-летний водитель скончался после лобового ДТП в Челябинской области

Пенсионер выехал на встречную полосу и врезался в «Волгу».

Накануне в Чебаркульском районе в Челябинской области столкнулись «Лада» и «Волга». 71-летний водитель за рулем «десятки» потерял контроль за машиной, в результате чего она выехала на встречную полосу. Основной удар пришелся на людей, находившихся в ВАЗе.



10 января около 08:05 на 35 километре автодороги Бишкиль-Варламово водитель 1946 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2110, при неустановленных обстоятельствах совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигающимся навстречу автомобилем ГАЗ-31105 под управлением водителя 1985 года рождения. В результате ДТП водитель и 58-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2110 получили телесные повреждения и были госпитализированы в городскую больницу Чебаркуля. — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.



Впоследствии 71-летний водитель скончался от полученных травм. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства ДТП, проводится проверка.

