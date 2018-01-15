/ Побиравшегося на дороге инвалида-колясочника насмерть сбили в центре Челябинска

Дознаватели ГИБДД ведут проверку.

Накануне вечером на улице Труда возле ТРК «Родник» автомобилист наехал на инвалида-колясочника. Мужчина находился на проезжей части дороги, когда на него наехала иномарка. 55-летний пострадавший скончался на месте, его травмы оказались несовместимы с жизнью.

14 января 2018 года в 18:50 у дома 203/3 по улице Труда водитель 1950 года рождения, управляя автомобилем «Рено Сандеро», совершил наезд на пешехода — инвалида-колясочника, двигавшегося по проезжей части дороги. В результате ДТП 55-летний от полученных травм скончался на месте происшествия. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что сейчас по данному факту проводится проверка, сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

