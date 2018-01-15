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/ Побиравшегося на дороге инвалида-колясочника насмерть сбили в центре Челябинска

Побиравшегося на дороге инвалида-колясочника насмерть сбили в центре Челябинска

Дознаватели ГИБДД ведут проверку.
сегодня в 11:37
  |  Происшествия

Накануне вечером на улице Труда возле ТРК «Родник» автомобилист наехал на инвалида-колясочника. Мужчина находился на проезжей части дороги, когда на него наехала иномарка. 55-летний пострадавший скончался на месте, его травмы оказались несовместимы с жизнью.

14 января 2018 года в 18:50 у дома 203/3 по улице Труда водитель 1950 года рождения, управляя автомобилем «Рено Сандеро», совершил наезд на пешехода — инвалида-колясочника, двигавшегося по проезжей части дороги. В результате ДТП 55-летний от полученных травм скончался на месте происшествия. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что сейчас по данному факту проводится проверка, сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
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Комментарии

Сергей
12:47, 15.01.2018
Как я помню за попрошайничество сейчас светит статья.
Сергей
12:44, 15.01.2018
я водитель троллейбуса там попрошайки постоянно.Они сами прыгают под калёса.Просять деньги в наглую если не даж плуют на машину.
Алексей
12:36, 15.01.2018
Водитель не виноват ! Инвалид сам подвергал себя смертельной опасности, передвигаясь между полосами движения автотранспорта. Он осознанно шёл на такой риск. Сам погиб и водителя подставил !!!
Больше чем уверен,сотрудники ДПС неоднократно наблюдали колясочника на данном участке дороги !!!!!!
Светлана
12:26, 15.01.2018
Этим и должно было закончется. Часто там проезжаю. Постоянно кто-то стоит попрашайничает. У инвалидов там видимо очерёдность своя и понятно что их крышуют. Иначе куда ГИБДД смотрело?
Елена
12:05, 15.01.2018
С одной стороны виноват водитель, но и инвалид, который ездит по дороге в темное время суток без светоотражающих элементов - это очень плохо. Вечернее освещение у нас не такое уж яркое, чтобы так рисковать своей жизнью. Чувствуют себя бессмертными, что с них взять..

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