Автобус с журналистами попал в аварию во время рабочего визита в Магнитгорск

Представители СМИ сопровождали губернатора.

В пятницу, 12 января, Магнитогорск посетил губернатор Борис Дубровский и представители СМИ. Они вместе с главой регионе инспектировали результаты работы в городе. Точек было несколько, и во время перемещения с одной на другую журналисты попали в ДТП. Они ехали в микроавтобусе, который столкнулся с легковыми автомобилями.



В настоящее время сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП. Проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. — прокомментировали ситуацию сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.



Отметим, что журналисты не пострадали, помощь врачей им не потребовалась, как и другим участникам аварии. Работа была выполнена в срок и представители СМИ здоровыми вернулись домой.