Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
57 +0.13 68.06 +0.18
Челябинск
сейчас
 
-20 °C
завтра
 
-21 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Госавтоинспекторы сняли на видео погоню за угонщиком в Магнитогорске

Госавтоинспекторы сняли на видео погоню за угонщиком в Магнитогорске

Подозреваемый взломал автомобиль и замкнул провода.
сегодня в 13:37
  |  Происшествия

24-летний житель Магнитогорска попался во время угона ВАЗ-21063. Безработный горожанин взломал машину, запустил ее без ключей и отправился в поездку. Его, для проверки документов, попытался остановить патруль. Молодой человек попытался скрыться на ходу выпрыгнув из автомобиля, но его догнали. Происходящее попало на запись видеорегистратора, установленного в машине сотрудников Госавтоинспекции.

Отделом дознания Отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД России по городу Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Полиция поймала подростков за раскручиванием трансформатора ЖД путей
сегодня в 19:27
Полиция поймала подростков за раскручиванием трансформатора ЖД путей
Общество
Соня Гудим не смогла вовремя вылететь на Матч всех звезд
сегодня в 19:11
Соня Гудим не смогла вовремя вылететь на Матч всех звезд
Общество
Маршрутчика «без лица» поймали на дороге сотрудники ГИБДД
сегодня в 18:59
Маршрутчика «без лица» поймали на дороге сотрудники ГИБДД
Происшествия
Людей ищут под обрушившимися плитами здания в Копейске
сегодня в 18:23
Людей ищут под обрушившимися плитами здания в Копейске
Общество
Челябинскому летному училищу запретили готовить пилотов решением обслуда
сегодня в 18:06
Челябинскому летному училищу запретили готовить пилотов решением обслуда
Общество
Борис Дубровский поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
сегодня в 17:53
Борис Дубровский поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником
Общество
Троллейбусы в центре Челябинска начнут останавливаться на новом месте
сегодня в 17:43
Троллейбусы в центре Челябинска начнут останавливаться на новом месте
Общество
Разбившаяся в горах Грузии южноуральская туристка останется на месяц нетранспортабельна
сегодня в 17:29
Разбившаяся в горах Грузии южноуральская туристка останется на месяц нетранспортабельна
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна