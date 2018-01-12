/ Госавтоинспекторы сняли на видео погоню за угонщиком в Магнитогорске

Подозреваемый взломал автомобиль и замкнул провода.

24-летний житель Магнитогорска попался во время угона ВАЗ-21063. Безработный горожанин взломал машину, запустил ее без ключей и отправился в поездку. Его, для проверки документов, попытался остановить патруль. Молодой человек попытался скрыться на ходу выпрыгнув из автомобиля, но его догнали. Происходящее попало на запись видеорегистратора, установленного в машине сотрудников Госавтоинспекции.

Отделом дознания Отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД России по городу Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

