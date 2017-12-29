/ Водитель снегохода погиб от столкновения с деревом под Миассом

От смерти не спас даже мотошлем.

Под Миассом 21-летний парень, катаясь на снегоходе, попал в ДТП. Он не справился с управлением, проезжая по лесу. Снегоход повело, транспортное средство стукнулось об дерево. На мужчине, управлявшем снегоходом, был шлем, но он не смог предотвратить последствий столкновения.

В 20:30 от 5 километра автодороги Миасс-Сыростан, вправо, в лесном массиве, 1 километр 700 метров, водитель 1996 года рождения, управляя Снегоходом REV XM, в мотошлеме, при движении не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (дерево). В результате ДТП водитель, получил телесные повреждения, скончался на месте происшествия. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.

Причины и обстоятельства смертельного ДТП продолжают устанавливаться.