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/ Первые четвероногие пассажиры отправились в путешествие на поезде

Первые четвероногие пассажиры отправились в путешествие на поезде

Собаки, кошки и хомяки могут совершать поездки без сопровождения.
сегодня в 10:42
  |  Общество

В понедельник, 16 июля, первые домашние питомцы отправились в самостоятельное путешествие на поезде. Собаке по кличке Луна предстоит преодолеть небольшое расстояние, ей придется проехать из Челябинска в Миасс. Там ее ждут родные на временную передержку.

Мы улетаем отдыхать в Турцию, но самого главного члена семьи взять не можем, поэтому отправляем его к родственникам в Миасс. Очень переживаю, как собака будет вести себя в вагоне, как будут следить за ней проводники. Положила для Луны вкусняшки и взяла переноску. Надеюсь, мою любимицу будут холить и лелеять. — рассказала сайту «Первый областной» хозяйка собаки Татьяна Шумилова.

Несмотря на то, что Луне предстоит короткая поездка, вагоновожатые будут присматривать за животным. Они обеспечат ей комфорт и чистоту в клетке.

Проводники будут наблюдать за животными, кормить согласно предоставленному паспорту, а также следить за санитарным состоянием в клетках. Животных можно перевозить в специальном контейнере, не более двух штук в одном. На одного отправляющего — не более трех мест. То есть один человек может отправить всего 6 животных. — поделился начальник пассажирского поезда Станислав Иванушкин.

Напомним, сейчас сервис работает в пилотном режиме. Компания РЖД решила пойти навстречу владельцам домашних питомцев, которых нужно транспортировать. Услуга доступна на следующих направлениях:

  • № 13/14 Челябинск — Москва;

  • № 5/6 Санкт-Петербург — Москва;

  • № 739/740 Москва — Белгород;

  • № 133/133 Казань — Санкт-Петербург;

  • № 45/45 Иваново — Санкт-Петербург;

  • № 102/102 Адлер — Москва;

  • № 15/15 Волгоград — Москва;

  • № 9/10 Самара — Москва;

  • № 148/147 Омск — Новосибирск;

  • № 124/124 Красноярск — Абакан;

  • № 150/149 Иркутск — Улан-Удэ;

  • № 69/70 Чита — Москва;

  • № 5/6 Владивосток — Хабаровск.

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