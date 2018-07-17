/ Первые четвероногие пассажиры отправились в путешествие на поезде

Собаки, кошки и хомяки могут совершать поездки без сопровождения.

В понедельник, 16 июля, первые домашние питомцы отправились в самостоятельное путешествие на поезде. Собаке по кличке Луна предстоит преодолеть небольшое расстояние, ей придется проехать из Челябинска в Миасс. Там ее ждут родные на временную передержку.

Мы улетаем отдыхать в Турцию, но самого главного члена семьи взять не можем, поэтому отправляем его к родственникам в Миасс. Очень переживаю, как собака будет вести себя в вагоне, как будут следить за ней проводники. Положила для Луны вкусняшки и взяла переноску. Надеюсь, мою любимицу будут холить и лелеять. — рассказала сайту «Первый областной» хозяйка собаки Татьяна Шумилова.

Несмотря на то, что Луне предстоит короткая поездка, вагоновожатые будут присматривать за животным. Они обеспечат ей комфорт и чистоту в клетке.

Проводники будут наблюдать за животными, кормить согласно предоставленному паспорту, а также следить за санитарным состоянием в клетках. Животных можно перевозить в специальном контейнере, не более двух штук в одном. На одного отправляющего — не более трех мест. То есть один человек может отправить всего 6 животных. — поделился начальник пассажирского поезда Станислав Иванушкин.

Напомним, сейчас сервис работает в пилотном режиме. Компания РЖД решила пойти навстречу владельцам домашних питомцев, которых нужно транспортировать. Услуга доступна на следующих направлениях: