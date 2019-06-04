Поджоги могли стать причиной массовых пожаров в Челябинской области

Пламя за одну ночь уничтожило более 600 квадратных метров строений.

В Челябинской области за одну ночь в пламени было уничтожено более 600 квадратных метров хозяйственных построек. В городе Бакал Саткинского района в ночь со 2 на 3 июня возгорания возникли сразу в нескольких местах.



На улице Октябрьская, 1, произошло возгорание деревянного сарая, полностью выгорело 20 квадратных метров. На улице Ленина, 10, выгорело более 600 квадратных метров сарая. На улице Кооперативная, 3, случилось возгорание в сарае, уничтожено 20 квадратных метров кровли, были повреждены стены. На все происшествия выезжали две автомобильные цистерны. По предварительным данным, причиной всех трех возгораний стало неосторожное обращение с огнем. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Не исключается версия, что пожары могли устроить специально. О версии поджога говорят жители города.



По факту происшествий проводится проверка. — подтвердил сайту «Первый областной» собственный источник в правоохранительных органах.

