/ Мигрант-нелегал пойдет под суд за поджог 6-летнего ребенка

Мальчик умер в больнице от ожогов.

Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Узбекистана, которого обвиняют в покушении на убийство 6-летнего сына своей сожительницы. Инцидент произошел в марте прошлого года. В частном доме в Кыштыме у обвиняемого и его сожительницы возник конфликт. Мужчина облил себя и женщину бензином и поджог. Помещение охватило пламя, в пожаре пострадал маленький мальчик. От полученных ожогов он умер в больнице, мужчину и женщину спасли врачи.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Республики Узбекистан Бахрома Дадаханова, обвиняемого в совершении преступлений «убийство» и «покушение на убийство». — уточнили в СУ СКР по Челябинской области.

Также выяснилось, что иностранец находился в Российской Федерации незаконно. Его разрешение на пребывание было просрочено. Следователи собрали доказательную базу и направили дело в суд для рассмотрения.