/ Медиахолдинг ОТВ помог обнаружить торговца нелегальными сим-картами

Таких предпринимателей наказывает Роскомнадзор.

После подготовки материала о нелегальных сим-картах медиахолдинг ОТВ решил проверить, промышляют ли такой незаконной торговлей продавцы. На сайте объявлений корреспондент откликнулся на несколько предложений. Часть номеров оказалась уже недоступна — их владельцев успел проверить и наказать Роскомнадзор. Дозвониться удалось только с пятой попытки.

Продавец сказал, что все сим-карты по одной цене, и никаких проблем с их использованием не будет. Их даже зарегистрируют «на кого-нибудь». Паспорт для покупки не потребовался. Но вряд ли челябинцы еще смогут воспользоваться услугами торговца сим-картами: его контакты корреспондент ОТВ передал в Роскомнадзор.

Если мы находим такое объявление в интернете. Мы взаимодействуем с полицией и организуем мероприятия по вычислению этих лиц, незаконно торгующих. Происходит изъятие этих сим-карт. За 2017-ый год у нас было изъято более 200 тысяч таких идентификационных модулей — это сим-карты. В этом году уже меньше гораздо. Около четырёхсот. — рассказал начальник отдела контроля надзора в сфере связи управления Роскомнадзора по Челябинской области Валерий Нецветаев.

Сообщать о продавцах сим-карт, которые не просят паспорт для оформления идентификационного номера абонента, должен каждый, кто столкнулся с ними. Ведь сим-карта может быть оформлена на любого человека, в том числе преступника, и тогда у владельца могут возникнуть проблемы с законом.

Номер для связи со специалистами Роскомнадзора: 8 (351) 214-02-22.