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/ Глава аппарата челябинской Гордумы Юрий Чанов признался в получении взятки

Глава аппарата челябинской Гордумы Юрий Чанов признался в получении взятки

Чиновника отправили в СИЗО.
сегодня в 18:29
  |  Общество

Руководителю аппарата Городской думы избрали меру пресечения. Юрия Чанова подозревают в получении взятки. Следователи говорят, что театралы передали чиновнику 300 тысяч рублей. С доводами следствия Чанов согласился и признал свою вину в присвоении денег. Чиновник в зале суда настаивал, чтобы его отпустили под подписку о невыезде или домашний арест.  Об этом же ходатайствовал следователь. Но суд решил заключить обвиняемого под сражу сроком на 2 месяца.

Юрий Чанов во время избрании ему меры пресечения вел себя очень спокойно. Родственников, друзей или коллег в зале не было. Он признался, что причастен к получению взятки, хотя раньше это отрицал. Еще Чанов сказал, что может больше не увидеть своих пожилых родителей, если его заключат под стражу и это его очень сильно беспокоит. — рассказал сайту «Первый областной» корреспондент с места событий.

Напомним, Юрия Чанова силовики задержали прямо в аэропорту. Оттуда чиновника привезли в следственный отдел, где разъяснили причины задержания. Уголовное дело возбуждено по статье 290 УК РФ.

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